A Paderno ritorna per la 26a edizione la Festa di Natale
A Paderno torna l’attesa Festa di Natale, giunta alla sua 26ª edizione. L’evento, in programma sabato 13 e domenica 14 dicembre, offre un weekend ricco di iniziative dedicate alla stagione natalizia, con momenti di festa e tradizione per tutta la comunità.
Sabato 13 e domenica 14 dicembre ritorna per la 26a edizione la Festa di Natale a Paderno. Il programma prevede sabato sera alle 20.30, all'interno del nuovissimo Teatro Parrocchiale di via Piemonte a Paderno, lo spettacolo umoristico "Ridi e Clamà int a Ridi" a cura della compagnia del Tetro.
