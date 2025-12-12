A Paderno ritorna per la 26a edizione la Festa di Natale a Paderno

A Paderno torna per la 26ª volta la tradizionale Festa di Natale, un appuntamento atteso dalla comunità locale. L'evento si svolgerà nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 dicembre, offrendo momenti di convivialità e festeggiamenti natalizi per grandi e bambini. Il programma prevede diverse iniziative per celebrare insieme l’arrivo delle festività.

Sabato 13 e domenica 14 dicembre ritorna per la 26a edizione la Festa di Natale a Paderno. Il programma prevede sabato sera alle 20.30, all’interno del nuovissimo Teatro Parrocchiale di via Piemonte a Paderno, lo spettacolo umoristico “Ridi e Clamà int a Ridi” a cura della compagnia del Tetro. Udinetoday.it Nuove ricerche a Paderno d'Adda: le ultime. ? - facebook.com facebook

CADE NEL BURRONE, MUORE 27ENNE

Video CADE NEL BURRONE, MUORE 27ENNE Video CADE NEL BURRONE, MUORE 27ENNE