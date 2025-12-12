A Natale siamo tutti più buoni e chissà che non sia lo spirito delle feste a far riconciliare David e Victoria Beckham con il primogenito Brooklyn

Durante il periodo natalizio, spesso si assiste a riavvicinamenti familiari e momenti di maggiore armonia. È ciò che sembra stia accadendo anche nel clan Beckham, con David e Victoria pronti a ricucire i rapporti con il loro primogenito Brooklyn, lasciando spazio allo spirito delle feste.

A Natale siamo tutti più buoni, si dice, e chissà che non sia proprio lo spirito delle feste a far riconciliare David e Victoria Beckham con il figlio maggiore, Brooklyn. Brooklyn e il clan Beckham insieme a Natale?. Come noto, infatti, ormai da mesi i rapporti tra David e Victoria e il figlio si sono fatt i sempre più tesi e gli incontri sempre meno frequenti. L’allontanamento si è fatto via via più profondo dopo il matrimonio tra Brooklyn e Nicola Peltz, sposati dal 2022. La coppia passa la stragrande maggioranza del tempo negli Stati Uniti, e si è persa anche l’investitura a cavaliere di David. Amica.it

A Natale siamo tutti più fessi

A Natale siamo tutti più fessi - Non ci è bastato nemmeno l’islamista sciita lanciato a bomba contro una folla di innocenti in un mercatino di Natale per unirci almeno nel silenzio di chi prende atto che nelle democrazie qualcosa non ... iltempo.it

Non è vero che a Natale siamo tutti felici: perché alcuni non sentono la magia delle feste - Lucine, addobbi, pacchetti regalo, presepi, alberi decorati: il Natale è un periodo dell'anno che risulta magico, per la maggior parte delle persone. fanpage.it

La magia del Natale nasce dal lavoro di squadra Siamo felici di condividere alcuni dei meravigliosi lavori natalizi realizzati dagli alunni, frutto di un percorso fatto di creatività, collaborazione e tanta sensibilità. I lavori sono stati realizzati dagli alunni con l'ai - facebook.com facebook