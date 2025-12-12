A Natale siamo tutti più buoni e chissà che non sia lo spirito delle feste a far riconciliare David e Victoria Beckham con il primogenito Brooklyn

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il periodo natalizio, spesso si assiste a riavvicinamenti familiari e momenti di maggiore armonia. È ciò che sembra stia accadendo anche nel clan Beckham, con David e Victoria pronti a ricucire i rapporti con il loro primogenito Brooklyn, lasciando spazio allo spirito delle feste.

A Natale siamo tutti più buoni, si dice, e chissà che non sia proprio lo spirito delle feste a far riconciliare David e Victoria Beckham con il figlio maggiore, Brooklyn.  Brooklyn e il clan Beckham insieme a Natale?. Come noto, infatti, ormai da mesi i rapporti tra David e Victoria e il figlio si sono fatt i sempre più tesi e gli incontri sempre meno frequenti. L’allontanamento si è fatto via via più profondo dopo il matrimonio tra Brooklyn e Nicola Peltz, sposati dal 2022. La coppia passa la stragrande maggioranza del tempo negli Stati Uniti, e si è persa anche l’investitura a cavaliere di David. Amica.it

A Natale siamo tutti più fessi

A Natale siamo tutti più fessi - Non ci è bastato nemmeno l’islamista sciita lanciato a bomba contro una folla di innocenti in un mercatino di Natale per unirci almeno nel silenzio di chi prende atto che nelle democrazie qualcosa non ... iltempo.it

Non è vero che a Natale siamo tutti felici: perché alcuni non sentono la magia delle feste - Lucine, addobbi, pacchetti regalo, presepi, alberi decorati: il Natale è un periodo dell'anno che risulta magico, per la maggior parte delle persone. fanpage.it

a natale siamo tutti pi249 buoni e chiss224 che non sia lo spirito delle feste a far riconciliare david e victoria beckham con il primogenito brooklyn

© Amica.it - A Natale siamo tutti più buoni, e chissà che non sia lo spirito delle feste a far riconciliare David e Victoria Beckham con il primogenito Brooklyn

A Natale siamo tutti piu buoni

Video A Natale siamo tutti piu buoni