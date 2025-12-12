A Napoli la notte del glow | bellezza e sostenibilità firmate Pink Life

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, la notte del glow ha illuminato la città con Pink Life ONE GLOW NIGHT, un evento dedicato alla bellezza e alla sostenibilità. Con il motto Shine your Glow!, la serata ha visto protagonisti innovazione e impegno ambientale, lasciando il pubblico coinvolto e entusiasta al termine della presentazione ufficiale.

ONE GLOW NIGHT, con il claim Shine your Glow!, ha chiuso la sua presentazione a Napoli tra applausi e partecipazione. L’evento firmato Pink Life Magazine ha portato all’Agorà Morelli un incontro selezionato dove bellezza, benessere, sostenibilità, moda e impresa hanno condiviso la stessa scena, in un clima di eleganza concreta. Napoli come cornice di un . Sbircialanotizia.it

