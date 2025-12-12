A Monza oggi lo sciopero generale | città blindata per il maxi corteo

A Monza oggi si svolge uno sciopero generale che ha portato alla chiusura delle attività e alla presenza di un maxi corteo nelle vie della città. La protesta, organizzata contro la legge di bilancio del governo Meloni, ha coinvolto numerosi cittadini e rappresentanti sindacali, evidenziando il dissenso verso le politiche adottate.

Monza si ferma per lo sciopero generale: un maxi corteo per le vie della città per dire no alla legge di bilancio del governo Meloni definita dai detrattori "una legge ingiusta".I motivi della protestaA Monza a scendere in piazza sarà la Cgil. Sciopero e protesta si svolgeranno oggi, venerdì 12.

A Monza un migliaio per le strade per Gaza

Chi si ferma oggi per lo sciopero generale. I servizi a rischio per 24 ore e quelli garantiti, dai trasporti alla sanità - L'agitazione è indetta dalla Cgil contro la manovra economica del governo Meloni ed è nazionale.

Tutto sullo sciopero generale 12 dicembre 2025. Orari e stop a treni, bus, metro, sanità e scuola - La CGIL ha indetto un nuovo sciopero generale per venerdì 12 dicembre 2025 che coinvolgerà lavoratori pubblici e privati.