A Montegranaro È un Chiesanuova sicuro dei suoi mezzi

A Montegranaro, il Chiesanuova si presenta sicuro dei propri mezzi, con l'assenza importante del fresco ex Di Matteo. La squalifica per un turno del centrocampista, maldigesta dall'intera squadra, potrebbe influire sull'ultimo impegno del girone di andata. La partita si preannuncia combattuta, con l'obiettivo di chiudere il primo scorcio di stagione al meglio.

Mancherà proprio il fresco ex Di Matteo in Montegranaro-Chiesanuova ultimo turno d’andata domenica. Un’assenza importante visto come il duttile centrocampista si è subito inserito negli schemi di mister Mariotti e una squalifica per un turno che è stata mal digerita da tutti, dato che il doppio giallo è scattato come eccessiva punizione per aver esultato sulla rete che divide campo e tribuna dopo il gol del 3-2 sulla Fermana. Fortunatamente il tecnico pesarese ritroverà due pedine di spessore che erano state fermate dal giudice sportivo, vale a dire capitan Mongiello e il centrale Hernandez, il Samuel dell’Eccellenza poiché ricorda "The Wall" per prestanza fisica e uso del piede sinistro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net