A Modigliana procedono i lavori nelle due piazze | presto la nuova pavimentazione

A Modigliana sono in corso i lavori di riqualificazione di piazza Don Minzoni e piazza Mazzini, con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e infrastrutture. Gli interventi prevedono la posa di una nuova pavimentazione e di una linea elettrica, contribuendo a valorizzare il centro storico e a migliorare la vivibilità delle aree interessate.

Proseguono a Modigliana i lavori di riqualificazione in piazza Don Minzoni e piazza Mazzini, insieme agli interventi per la posa della nuova linea elettrica. In questi giorni si stanno completando le operazioni di collegamento alla rete principale e il ripristino dei sottoservizi nelle due piazze.

