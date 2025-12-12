A Milano il progetto BASE una rete contro le nuove povertà

A Milano nasce il progetto B.A.S.E., una rete dedicata a contrastare le nuove forme di povertà e la desertificazione sociale. L'iniziativa mira a creare un sistema di supporto e integrazione per le fasce più vulnerabili della popolazione, promuovendo coesione e solidarietà nel contesto urbano.

© Tv2000.it - A Milano il progetto B.A.S.E., una rete contro le nuove povertà A Milano il progetto B.A.S.E.: una rete contro le nuove povertà e la “desertificazione sociale”. Servizio di Elena Seno TG2000. Tv2000.it A Milano il progetto B.A.S.E., una rete contro le nuove povertà Solidarietà: San Vincenzo De Paoli, presentato oggi il progetto “Base”, una rete contro le fragilità tra salute, lavoro e autonomia - Bicocca la presentazione del progetto “Base – Benessere, Autonomia, Sostegno, Empowerment”, promosso dalla Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centra ... agensir.it Progetto B.A.S.E.: una rete concreta contro le nuove povertà e la "desertificazione sociale" - : due anni di lavoro di rete tra San Vincenzo, LILT e Università Bicocca. famigliacristiana.it

I ragazzi del Progetto Giovani dell’Istituto dei Tumori di Milano tornano con un nuovo capitolo #HoPresoUnGranchio2 mescola ironia, coraggio e sincerità per raccontare, ancora una volta, come si possa affrontare la malattia senza perdere il sorriso. Ci vedi - facebook.com facebook

#Tg2000 - A #Milano il progetto B.A.S.E., una rete contro le nuove #povertà #12dicembre #Tv2000 #ProgettoBase #nuovepovertà #solidarietà @tg2000it x.com