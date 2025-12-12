A Milano il progetto BASE una rete contro le nuove povertà

Zazoom 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano nasce il progetto B.A.S.E., una rete dedicata a contrastare le nuove forme di povertà e la desertificazione sociale. L'iniziativa mira a creare un sistema di supporto e integrazione per le fasce più vulnerabili della popolazione, promuovendo coesione e solidarietà nel contesto urbano.

a milano il progetto base una rete contro le nuove povert224

© Tv2000.it - A Milano il progetto B.A.S.E., una rete contro le nuove povertà

A Milano il progetto B.A.S.E.: una rete contro le nuove povertà e la “desertificazione sociale”. Servizio di Elena Seno TG2000. Tv2000.it

A Milano il progetto B.A.S.E., una rete contro le nuove povertà

Video A Milano il progetto B.A.S.E., una rete contro le nuove povertà

Solidarietà: San Vincenzo De Paoli, presentato oggi il progetto “Base”, una rete contro le fragilità tra salute, lavoro e autonomia - Bicocca la presentazione del progetto “Base – Benessere, Autonomia, Sostegno, Empowerment”, promosso dalla Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centra ... agensir.it

milano progetto base reteProgetto B.A.S.E.: una rete concreta contro le nuove povertà e la "desertificazione sociale" - : due anni di lavoro di rete tra San Vincenzo, LILT e Università Bicocca. famigliacristiana.it