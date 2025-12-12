A Milano c' è stato un autunno particolarmente caldo meteorologicamente parlando

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autunno 2025 a Milano si è distinto per essere stato più caldo della media, secondo i dati del centro meteorologico Duomo. Questo periodo ha registrato temperature superiori alla norma, contribuendo a un autunno caratterizzato da condizioni climatiche eccezionalmente calde per la stagione.

È stato complessivamente più caldo della media l’autunno 2025 a Milano. È quanto emerge dai dati del centro meteorologico Duomo. La stazione meteorologica installata presso l’università Statale ha registrato una temperatura media stagionale di 15,6°C, cioè +0,7 °C rispetto alla media 1991-2020 e. Milanotoday.it

Immagine generica

Invio ETR232 (Ancona - Milano Greco Pirelli) a Palombina (Ancona)

Video Invio ETR232 (Ancona - Milano Greco Pirelli) a Palombina (Ancona)