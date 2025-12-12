A Merry Funk Christmas una serata di groove ed emozioni a Vasto

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 dicembre, al Teatro Madonna dell’Asilo di Vasto, si svolge “A Merry Funk Christmas”, un concerto che unisce groove, energia ed emozioni natalizie. Organizzato da Angelo Valori & Medit Voices, l’evento promette di portare un’atmosfera coinvolgente e festosa, regalando al pubblico un’esperienza musicale unica nel cuore delle festività.

La magia natalizia arriva a Vasto con un concentrato di energia, groove e grandi emozioni. Domenica 14 dicembre, alle ore 21, al Teatro Madonna dell’Asilo di Vasto, si terrà il concerto “A Merry Funk Christmas”, a cura di Angelo Valori & Medit Voices.Voci straordinarie, immerse in ritmi funk e. Chietitoday.it

merry funk christmas serata“Merry Christmas”: ad Angera un concerto tra gospel, pop e tradizione natalizia - ChatGPT ha detto: Titolo: “Merry Christmas”: ad Angera un concerto tra gospel, pop e tradizione natalizia Sottotitolo: Domenica 7 dicembre la Compagnia della Gru si esibirà nella Sala Consiliare, con ... laprovinciadivarese.it

Immagine generica

Funky Soul Pre-Christmas 2025 - Vintage Soul Funk Holiday Playlist

Video Funky Soul Pre-Christmas 2025 - Vintage Soul Funk Holiday Playlist