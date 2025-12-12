A Merry Funk Christmas una serata di groove ed emozioni a Vasto

Il 14 dicembre, al Teatro Madonna dell’Asilo di Vasto, si svolge “A Merry Funk Christmas”, un concerto che unisce groove, energia ed emozioni natalizie. Organizzato da Angelo Valori & Medit Voices, l’evento promette di portare un’atmosfera coinvolgente e festosa, regalando al pubblico un’esperienza musicale unica nel cuore delle festività.

La magia natalizia arriva a Vasto con un concentrato di energia, groove e grandi emozioni. Domenica 14 dicembre, alle ore 21, al Teatro Madonna dell’Asilo di Vasto, si terrà il concerto “A Merry Funk Christmas”, a cura di Angelo Valori & Medit Voices.Voci straordinarie, immerse in ritmi funk e. Chietitoday.it

“Merry Christmas”: ad Angera un concerto tra gospel, pop e tradizione natalizia - ChatGPT ha detto: Titolo: “Merry Christmas”: ad Angera un concerto tra gospel, pop e tradizione natalizia Sottotitolo: Domenica 7 dicembre la Compagnia della Gru si esibirà nella Sala Consiliare, con ... laprovinciadivarese.it

Vasto - “A Merry Funk Christmas”, il 14 dicembre appuntamento con la musica al teatro Madonna dell’Asilo - facebook.com facebook