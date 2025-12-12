AMazen a AtrejuMeloni | Italia centrale

La premier Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, durante l'evento di Atreju. Dopo l'incontro, Meloni ha presentato Abu Mazen sul palco della manifestazione, sottolineando l'importanza del dialogo e delle relazioni internazionali in un contesto di crescente attenzione globale.

17.20 La premier Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il presidente dell'Anp Abu Mazen. Al termine dell'incontro la premier ha presentato l'ospite sul palco della kermesse di Atreju. "Sono molto contenta che Abu Mazen sia qui ad Atreju,-ha detto-la sua presenza dimostra quanto l'Italia sia stata centrale e protagonista nella difficile crisi mediorientale e quanto possa essere ancora centrale e protagonista nel difficile percorso verso la pace con la prospettiva dei due Stati. E fa giustizia di tante falsità sentite". Servizitelevideo.rai.it