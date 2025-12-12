a marzo apre il pronto soccorso pediatrico

A marzo sarà inaugurato il nuovo pronto soccorso pediatrico di Perugia, grazie a circa 2,3 milioni di euro provenienti dal PNRR. Questa riqualificazione mira ad ampliare e migliorare i servizi dedicati ai bambini, offrendo una struttura appositamente progettata che sostituirà l’attuale percorso segnaletico all’interno dell’ospedale.

“Circa 2,3 milioni di fondi del Pnrr serviranno proprio per riqualificare e ampliare il Pronto soccorso dell’ ospedale di Perugia, in cui ad oggi esiste un percorso pediatrico indicato da apposita segnaletica ma serve una struttura dedicata”. E’ quanto ha affermato la presidente della Regione, Stefania Proietti, rispondendo ieri a un’interrogazione del capogruppo del Pd, Cristian Betti, in merito alla realizzazione del pronto soccorso pediatrico a Perugia. “Alla fine di marzo saranno completati i lavori e ci saranno un servizio e uno spazio dedicati ai bambini e separati da quelli per gli adulti – ha detto -. 🔗 Leggi su Lanazione.it