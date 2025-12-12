A letto con l’influenza? Non siete soli Lombardia prima per nuovi casi La lunga onda dei contagi è partita | ecco come difendersi

L'influenza sta colpendo duramente la Lombardia, con Milano in prima linea per nuovi casi. Nasi colanti, febbre e tosse sono ormai protagonisti di questa lunga ondata, che sta interessando vaste aree del territorio. Ecco cosa sapere e come proteggersi durante questo periodo di forte diffusione.

Milano, 12 dicembre 2025 – Nasi colanti, colpi di tosse, febbre (anche alta ): è entrata nel vivo la grande ondata influenzale, con numeri in forte ascesa. La Lombardia (insieme a Piemonte, Emilia Romagna e Sardegna) e una delle regioni con più infezioni. Nella nostra regione infatti l'intensità è media (soglia di 17,43 per mille assistiti). La scorsa settimana, secondo il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità, 695 mila italiani sono stati messi a letto da infezioni respiratorie acute, circa 100 mila in più rispetto alla settimana precedente. Palamara (Iss), 'numeri in linea con dati attesi, si è ancora in tempo per vaccinarsi' Il picco atteso tra fine dicembre e fino gennaio. Ilgiorno.it Aumentano i numeri dell’influenza in Italia: 700 mila questa settimana le persone a letto con febbre e raffreddore, i bambini sono i più colpiti. Ed il peggio deve ancora arrivare. La stagione influenzale in Italia non dà tregua e nella settimana tra 1 e 7 dicembre - facebook.com facebook Una settimana fa si contavano più di 3 milioni di italiani a letto da inizio stagione per l'influenza (dati ISS). No agli allarmismi, sì alle raccomandazioni soprattutto per i più fragili, mentre sui social spopolano video ironici x.com © Ilgiorno.it - A letto con l’influenza? Non siete soli, Lombardia prima per nuovi casi. La lunga onda dei contagi è partita: ecco come difendersi