A Imola il bus senza conducente | Rivoluzione industriale della mobilità | VIDEO

12 dic 2025

A Imola si è svolto un importante test di mobilità innovativa: un autobus elettrico senza conducente, realizzato da Karsan e gestito da Tper, ha effettuato una prova di guida autonoma. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti verso la rivoluzione industriale nel settore dei trasporti, aprendo nuove prospettive per il futuro della mobilità sostenibile e intelligente.

Tper, in collaborazione con il produttore Karsan, ha condotto un test di guida completamente autonoma utilizzando un autobus elettrico di 8,3 metri.L'esperimento di oggi, 12 dicembre, si è svolto all'autodromo di Imola, su un circuito che simulava perfettamente un ambiente urbano e il bus Karsan. Bolognatoday.it

imola bus senza conducenteAutobus senza autista sperimentato all'autodromo di Imola - Un bus a guida autonoma ha percorso questa mattina 2,6 chilometri all'interno dell'autodromo di Imola, fermandosi ai semafori rossi, rispettando gli attraversamenti pedonali e affrontando due rotatori ... ansa.it

imola bus senza conducenteImola testa la mobilità del futuro: un pista un bus a guida autonoma - Un concentrato di tecnologia che in alcuni Paesi, come la Norvegia, è già realtà sulle strade. corriereromagna.it

