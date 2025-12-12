A Imola il bus senza conducente | Rivoluzione industriale della mobilità | VIDEO

A Imola si è svolto un importante test di mobilità innovativa: un autobus elettrico senza conducente, realizzato da Karsan e gestito da Tper, ha effettuato una prova di guida autonoma. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti verso la rivoluzione industriale nel settore dei trasporti, aprendo nuove prospettive per il futuro della mobilità sostenibile e intelligente.

Tper, in collaborazione con il produttore Karsan, ha condotto un test di guida completamente autonoma utilizzando un autobus elettrico di 8,3 metri.L'esperimento di oggi, 12 dicembre, si è svolto all'autodromo di Imola, su un circuito che simulava perfettamente un ambiente urbano e il bus Karsan.

