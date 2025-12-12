A Gaza il genocidio continua lo dice Amnesty International

A Gaza, la crisi umanitaria si aggrava, con Amnesty International che denuncia il proseguimento di un genocidio. L'organizzazione internazionale rompe il silenzio, sottolineando l'urgenza di riconoscere e affrontare la gravità della situazione, spesso ignorata o minimizzata nei discorsi pubblici.

"Il genocidio continua". Amnesty International rompe gli indugi e consegna al presente una parola che in questi mesi è stata contesa, negata, sminuita. Mentre l'organizzazione pubblica il nuovo dossier, a Khan Younis il freddo si prende la vita di Rahaf Abu Jazar, nove mesi, morta nella tenda che avrebbe dovuto proteggerla dall'inverno. La scena del padre che la stringe in braccio diventa il contrappunto più feroce all'idea che esista ancora un margine di normalità. La tempesta Byron ha allagato i campi, il vento ha strappato i teli, l'acqua si è mescolata al fango. L'Unrwa parla di sofferenze «senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale» e definisce Gaza «inadatta alla vita».