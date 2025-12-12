A Fratta Terme torna il Natale Agricolo | mercatino stand golosi attività per bimbi e musica

Nel weekend del 13 e 14 dicembre, Fratta Terme ospiterà nuovamente il Natale Agricolo, un evento dedicato alle tradizioni locali e ai sapori autentici. Un'occasione per scoprire mercatini, stand golosi, attività per bambini e musica, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente per visitatori di tutte le età.

Nel week end del 13 e 14 dicembre a Fratta Terme torna il Natale Agricolo, con un ricco ventaglio di proposte per tutti i gusti. Sabato e domenica in piazza Colitto sarà animata dal mercatino dove si potranno trovare eccellenze enogastronomiche del territorio e prodotti dell’artigianato locale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

| La sua rete ci ha regalato la vittoria nel derby e fatto conquistare tre punti importantissimi: la “Piovra” Erik Stucchi è il Man of the Match di FCR Forlì vs Fratta Terme! #WeAreFCRForlì - facebook.com Vai su Facebook

A Fratta Terme torna il Natale Agricolo - Nel week end del 13 e 14 dicembre a Fratta Terme torna il Natale Agricolo, con un ricco ventaglio di proposte per tutti i gusti. corriereromagna.it scrive

Fratta Terme, anche quest’anno il mercato agricolo per le feste - È confermato anche per questo 2025, dopo la positiva esperienza dello scorso anno, il ‘Natale Agricolo’ di Fratta Terme ... msn.com scrive

Si accende il Natale a Ravenna

Video Si accende il Natale a Ravenna Video Si accende il Natale a Ravenna