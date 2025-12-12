A Forte Marghera apre la casermetta napoleonica restaurata

A Forte Marghera torna alla luce una delle casermette napoleoniche, restaurata e valorizzata. Gli edifici ottocenteschi, simbolo della storia militare della zona, riacquistano il loro splendore originale e si aprono nuovamente al pubblico, arricchendo il patrimonio culturale del forte e offrendo nuove opportunità di visita e approfondimento storico.

A Forte Marghera rinasce una delle casermette napoleoniche, i due grandi edifici ottocenteschi gemelli affacciati sulla darsena. È uno gli spazi più suggestivi del complesso fortificato mestrino, restaurato e restituito alla collettività per la prima volta nella sua vicenda storica. Per la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

