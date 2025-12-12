A Forte Marghera apre la casermetta napoleonica restaurata
A Forte Marghera torna alla luce una delle casermette napoleoniche, restaurata e valorizzata. Gli edifici ottocenteschi, simbolo della storia militare della zona, riacquistano il loro splendore originale e si aprono nuovamente al pubblico, arricchendo il patrimonio culturale del forte e offrendo nuove opportunità di visita e approfondimento storico.
A Forte Marghera rinasce una delle casermette napoleoniche, i due grandi edifici ottocenteschi gemelli affacciati sulla darsena. È uno gli spazi più suggestivi del complesso fortificato mestrino, restaurato e restituito alla collettività per la prima volta nella sua vicenda storica.
Vi ricordiamo l'appuntamento di domani sera al forte Marghera, anche per un aperitivo! Troverete in vendita in esclusiva il libro "papà che cos'è l'Unione"!
La struttura bellica ottocentesca di Forte Marghera, la Casermetta Est, rinasce nel segno della creatività, sperimentazione e partecipazione Dal 13 dicembre un nuovo spazio dedicato alla cultura, all'arte contemporanea e giovani autori verrà restituito alla c
Venezia Comics, in 4mila in fila per entrare nella cittadella del fantasy a Forte Marghera - Un'onda di quattromila visitatori ha avvolto ieri mattina Forte Marghera, trasformato nella cittadella del "fantasy" e del divertimento.
Weekend con Venezia Comics a Forte Marghera - Road to the Cartoons" a Forte Marghera ha preso il via oggi Venezia Comics, Festival del fumetto e della cultura