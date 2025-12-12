A Foggia la prima mostra di liuteria con gli strumenti di Emanuele Fabio Fortunato
A Foggia inaugura la prima mostra di liuteria dedicata agli strumenti di Emanuele Fabio Fortunato. Un evento che celebra l'arte della costruzione e del restauro di strumenti ad arco, promosso dalla ‘Fondazione Apulia felix’. Una giornata dedicata all'eccellenza artigianale e alla passione per la musica, offrendo al pubblico l'opportunità di ammirare da vicino creazioni uniche e di grande valore.
Un'intera giornata per celebrare l'arte della costruzione e restauro di strumenti ad arco. La 'Fondazione Apulia felix' organizza la prima mostra di liuteria, esibendo gli strumenti di Emanuele Fabio Fortunato. Il liutaio esporrà i suoi strumenti, permettendo a tutti i visitatori, musicisti e.
A Foggia la prima mostra di liuteria della Fondazione Apulia Felix - Nel corso dell'evento saranno esposti violini, viole e violoncelli, realizzati artigianalmente dal maestro Fortunato
