A Firenze la Cgil lancia banconote false da 100 euro con il volto di Meloni E Giani ride

A Firenze, la Cgil ha organizzato una manifestazione per lo sciopero generale, attirando migliaia di partecipanti. Durante l'evento, è stata simulata la distribuzione di banconote false da 100 euro con il volto di Meloni, suscitando attenzione e polemiche. L'iniziativa ha acceso il dibattito sulla protesta e sulle modalità utilizzate per esprimere le proprie posizioni.

Migliaia di persone sono scese in strada a Firenze per partecipare alla manifestazione per lo sciopero generale indetto dalla Cgil. È da qui che il segretario generale Maurizio Landini guida la la "rivolta solitaria" ripetendo slogan ormai fuori dal tempo. Il corteo, che ha attraversato il centro della città, è partito da piazza Santa Maria Novella. Molti gli striscioni contro la manovra di Bilancio del governo Meloni, diffuse tra i partecipanti anche finte banconote da cento euro con sopra il volto della premier per dire basta ai tagli e chiedere salari più alti, pensioni dignitose, investimenti nei servizi pubblici e stop alla corsa al riarmo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Firenze la Cgil lancia banconote false da 100 euro con il volto di Meloni. E Giani ride

Oggi in piazza con la #Cgil a #Firenze con i lavoratori e le lavoratrici che scioperano contro una legge di bilancio ingiusta, fatta di tagli e di nuova spesa militare. #GovernoMeloni non risponde alle emergenze del paese a cominciare dagli stipendi fermi. #Avs Vai su X

Sciopero generale Cgil, partito il corteo di Firenze con Landini - facebook.com Vai su Facebook

A Firenze la Cgil lancia banconote false da 100 euro con il volto di Meloni. E Giani ride - Migliaia di persone sono scese in strada a Firenze per partecipare alla manifestazione per lo sciopero generale indetto dalla Cgil. Secondo iltempo.it

Sciopero generale il 12 dicembre, da Firenze Landini lancia la mobilitazione contro la manovra - Venerdì 12 dicembre si terrà lo sciopero generale contro la legge di bilancio del governo. Si legge su lanazione.it

LIVE Firenze, manifestazione antifascista: diretta video

Video LIVE Firenze, manifestazione antifascista: diretta video Video LIVE Firenze, manifestazione antifascista: diretta video