A che ora partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante di Val d’Isere | programma esatto n di pettorale tv

Il gigante maschile di Val d’Isere, primo appuntamento di Coppa del Mondo 2025-2026, vedrà in gara sei atleti italiani. La competizione si svolgerà domani, sabato 13 dicembre, con partenza alle ore 9. Ecco il programma dettagliato, i pettorali e le informazioni sulla diretta televisiva.

Saranno sei gli azzurri al via del gigante maschile di Val d’Isere (Francia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 13 dicembre, l’azione scatterà alle ore 9.30 italiane e saranno 63 gli atleti in gara, con 24 Paesi rappresentati. Seconda run a partire dalle ore 13.00 con l’inversione dei primi 30. Salvo ritardi o interruzioni, nella prima manche Alex Vinatzer partirà col 13 alle 9.52.00, Luca De Aliprandini col 15 alle 9.55.40, Giovanni Borsotti col 28 alle 10.16.10, Filippo Della Vite col 31 alle 10.20.05, Tobias Kastlunger col 57 alle 10.41.45 e Simon Talacci col 58 alle 10. Oasport.it

