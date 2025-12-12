A che ora parte Sofia Goggia oggi nella discesa di St Moritz | n di pettorale tv streaming
Sofia Goggia torna in gara a St. Moritz per la prima discesa libera femminile della stagione 2025-2026 di sci alpino. Ecco orario, numero di pettorale, come seguirla in TV e streaming, per non perdere il suo primo impegno stagionale sulla neve.
Sofia Goggia sarà il faro dell’Italia nella discesa libera femminile di St. Moritz, prima prova stagionale per questa specialità nella Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. L’appuntamento è per venerdì 12 dicembre alle ore 10.15 sulle nevi della rinomata località svizzera, dove si entrerà nel vivo della stagione che condurrà alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse bergamasca punterà subito a fare saltare il banco nella disciplina a lei più gradita, ma la concorrenza sarà decisamente quotata e servirà una prestazione di spessore in terra elvetica per fare la differenza. 🔗 Leggi su Oasport.it
