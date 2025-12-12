A che ora parte Sofia Goggia nella discesa di St Moritz 13 dicembre | programma esatto n di pettorale tv

Il 13 dicembre si svolge a St. Moritz la seconda discesa femminile di Coppa del Mondo 2025-2026, con nove atlete italiane pronte a scendere in pista. La gara, in programma alle ore 10, vedrà protagonista Sofia Goggia e altre atlete azzurre, visibili anche in diretta televisiva.

Saranno ben nove le azzurre al via della seconda discesa femminile di St. Moritz (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 13 dicembre, l’azione scatterà alle ore 10.45, e saranno 57 le atlete al via, con 17 Paesi rappresentati. Salvo interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 9 alle ore 11.03.00: la seconda discesa libera femminile, infatti, inizierà alle ore 10.45 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’15” l’una dall’altra, quindi l’azzurra partirà 18? dopo l’inizio della gara. Per la seconda discesa femminile di St. Moritz (Svizzera) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. Oasport.it

Disastrosa nella parte alta, combattente nel finale. Sofia Goggia chiude così la Discesa di Saint Moritz, con un quarto posto che sa di beffa, con il podio sfumato solo nel finale. Come spesso accade con Sofia, preoccupa ed esalta allo stesso tempo.