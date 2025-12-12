A che ora parte Sofia Goggia nella discesa di St Moritz 13 dicembre | programma esatto n di pettorale tv

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 dicembre si svolge a St. Moritz la seconda discesa femminile di Coppa del Mondo 2025-2026, con nove atlete italiane pronte a scendere in pista. La gara, in programma alle ore 10, vedrà protagonista Sofia Goggia e altre atlete azzurre, visibili anche in diretta televisiva.

Saranno ben nove le azzurre al via della seconda discesa femminile di St. Moritz (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 13 dicembre, l’azione scatterà alle ore 10.45, e saranno 57 le atlete al via, con 17 Paesi rappresentati. Salvo interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 9 alle ore 11.03.00: la seconda discesa libera femminile, infatti, inizierà alle ore 10.45 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’15” l’una dall’altra, quindi l’azzurra partirà 18? dopo l’inizio della gara. Per la seconda discesa femminile di St. Moritz (Svizzera) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. Oasport.it

parte sofia goggia discesaA che ora parte Sofia Goggia nella discesa di St. Moritz (13 dicembre): programma esatto, n. di pettorale, tv - Saranno ben nove le azzurre al via della seconda discesa femminile di St. oasport.it

A che ora parte Sofia Goggia oggi nella discesa di St. Moritz: n. di pettorale, tv, streaming - Moritz, prima prova stagionale per questa specialità nella Coppa del Mondo ... oasport.it

a che ora parte sofia goggia nella discesa di st moritz 13 dicembre programma esatto n di pettorale tv

© Oasport.it - A che ora parte Sofia Goggia nella discesa di St. Moritz (13 dicembre): programma esatto, n. di pettorale, tv

Sofia Goggia trionfa a Cortina in Discesa, Federica Brignone terza - Coppa del Mondo Sci Alpino 2024

Video Sofia Goggia trionfa a Cortina in Discesa, Federica Brignone terza - Coppa del Mondo Sci Alpino 2024