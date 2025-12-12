A che ora il biathlon oggi | startlist sprint Hochfilzen tv streaming italiani in gara

Oggi, venerdì 12 dicembre, si apre il secondo evento della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 a Hochfilzen. La gara sprint promette emozioni e sfide tra i migliori atleti internazionali. Di seguito, orari di partenza, informazioni su tv e streaming, e la lista degli italiani in gara.

Oggi, venerdì 12 dicembre, prende il via il secondo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Dopo aver completato la lunga prima tappa di Oestersund (Svezia), il massimo circuito internazionale della specialità con sci stretti e carabina ha fatto rotta per Hochfilzen (Austria) e si preannuncia un day-1 piuttosto interessante. A dare il via alle danze saranno gli uomini nella 10 km Sprint. La prova sui due poligoni sarà la prima sfida per gli atleti, chiamati a trovare precisione nelle sessioni di tiro e velocità nelle frazioni di fondo. Dopo quanto accaduto in terra scandinava Johan-Olav Botn è stato il migliore, imponendosi nella 20 km Individuale e nella Sprint, giungendo poi terzo nell’inseguimento. 🔗 Leggi su Oasport.it