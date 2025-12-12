A che ora gli sport invernali oggi | orari 12 dicembre calendario gare tv streaming
Scopri gli orari e il calendario delle gare di sport invernali di oggi, venerdì 12 dicembre. In questa guida completa troverai tutte le informazioni su orari, eventi, copertura tv e streaming, per seguire al meglio le competizioni di questa giornata. Rimani aggiornato su tutto quello che accade nel mondo degli sport invernali.
Oggi, venerdì 12 dicembre, tengono banco gli sport invernali e su OA Sport ve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sulla prima della velocità nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Sulle nevi di St. Moritz (Svizzera), la discesa terrà banco e Sofia Goggia è tra le principali favorite per il successo, desiderosa di ottenere il primo podio di questa stagione nel massimo circuito internazionale. In primo piano anche le Coppa del Mondo di biathlon con le due Sprint di Hochfilzen (Austria), di skicross in Val Thorens (Francia), di sci di fondo a Davos (Svizzera) e ad Hamar (Norvegia) per lo speed skating, senza dimenticare il via del massimo circuito dello slittino a Park City (USA). 🔗 Leggi su Oasport.it
