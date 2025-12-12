A Cesena voto online per i quartieri cura anti-astensionismo | si guarda al futuro

A Cesena, il voto online per i quartieri rappresenta un'innovazione volta a contrastare l'astensionismo elettorale. Questa iniziativa mira a facilitare la partecipazione civica attraverso strumenti digitali, offrendo un'opportunità di coinvolgimento più accessibile e moderna. Un passo verso il futuro che riflette l'importanza di adattare i processi democratici alle nuove tecnologie.

Cesena, 12 dicembre 2025 – In un mondo nel quale se non tutto, tanto si può gestire con un clic, magari le tecnologie digitali potrebbero venire in aiuto al problema dell’astensionismo elettorale. All’estero c’è già chi segue questo cammino, mentre in Italia siamo agli albori di un percorso che si annuncia interessante, anche se di certo non privo di rischi. Il riferimento è alla prioritaria necessità di garantire anonimato, riservatezza e sicurezza a tutti coloro che scelgono di esprimere il proprio parere. Una sola volta per tornata elettorale, ovviamente, perché tra i temi da affrontare c’è anche quello di scongiurare il rischio che una persona possa sfruttare eventuali falle nel sistema e sommare al voto digitale, quello in presenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it