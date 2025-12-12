A Cesena voto online per i quartieri cura anti-astensionismo | si guarda al futuro
A Cesena, il voto online per i quartieri rappresenta un'innovazione volta a contrastare l'astensionismo elettorale. Questa iniziativa mira a facilitare la partecipazione civica attraverso strumenti digitali, offrendo un'opportunità di coinvolgimento più accessibile e moderna. Un passo verso il futuro che riflette l'importanza di adattare i processi democratici alle nuove tecnologie.
Cesena, 12 dicembre 2025 – In un mondo nel quale se non tutto, tanto si può gestire con un clic, magari le tecnologie digitali potrebbero venire in aiuto al problema dell’astensionismo elettorale. All’estero c’è già chi segue questo cammino, mentre in Italia siamo agli albori di un percorso che si annuncia interessante, anche se di certo non privo di rischi. Il riferimento è alla prioritaria necessità di garantire anonimato, riservatezza e sicurezza a tutti coloro che scelgono di esprimere il proprio parere. Una sola volta per tornata elettorale, ovviamente, perché tra i temi da affrontare c’è anche quello di scongiurare il rischio che una persona possa sfruttare eventuali falle nel sistema e sommare al voto digitale, quello in presenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Elezioni dei quartieri di Cesena 2025 - Guida al voto online
Cesena apre al voto online per le elezioni di quartiere. Lattuca: “E’ la strada da percorrere” Vai su X
Ci siamo! da domani apre il voto online, mentre il voto nei seggi elettorali sarà domenica prossima, presso le sedi di quartiere. Valorizzare l’impegno di chi dedica il proprio tempo al bene comune passa anche dal voto! Cesena è la città dei quartieri ? - facebook.com Vai su Facebook
A Cesena voto online per i quartieri, cura anti-astensionismo: si guarda al futuro - Consultazione in corso da mercoledì, serve lo Spid o la carta elettronica. Da ilrestodelcarlino.it
Cesena, Consigli di Quartiere: via al voto dal sito del Comune - A partire dalle ore 12 di oggi, mercoledì 10 dicembre, è possibile votare online – attraverso il sito del Comune di Cesena – per il rinnovo dei ... Segnala corriereromagna.it