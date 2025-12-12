A Brignone il premio ‘Leggenda’ ai Gazzetta Awards | Sto bene sto provando a tornare per le Olimpiadi

Federica Brignone riceve il premio ‘Leggenda’ ai Gazzetta Awards, riconoscimento al suo eccellente percorso nello sport. La campionessa si mostra determinata a tornare in gara, puntando alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a meno di due mesi dall'inizio dell’evento.

Federica Brignone vince il premio ‘Leggenda’ ai Gazzetta Awards e sogna il grande ritorno a Milano Cortina 2026, a poco meno di due mesi dall’inizio delle Olimpiadi. La 35enne valdostana, dopo l’oro iridato in gigante e la Coppa del Mondo, ha chiuso la stagione con un terribile infortunio al ginocchio. La fuoriclasse azzurra ha rimesso gli sci a fine novembre, 237 giorni dopo l’incidente, con l’obiettivo di essere protagonista sulle nevi di Cortina. “Come sto? Sto benissimo” ha detto a margine dell’evento. “Mi ha spinto la motivazione di tornare a fare quello che mi piace di più. Mi è mancato da morire non fare sport per così tanti mesi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Gazzetta Sports Awards, Federica Brignone vince il premio “Leggenda della Neve” ? Nessuna come lei, una volta di più. Federica Brignone ce la sta mettendo tutta per essere al via della prossima Olimpiade italiana, tra sessioni in palestra a Torino e le pri - facebook.com Vai su Facebook

Gazzetta Sports Awards, Brignone regina di coppe dello sci azzurro: sarà premiata l'11 dicembre - Per Federica due vittorie nella classifica assoluta e due Mondiali. Segnala msn.com

Sofia Goggia, sorpresa da Fiorello: "Brignone sugli sci a fine novembre" - "È una bella lotta, una bella battaglia ma ero pronta per affrontarla, sto dando il 100% e sono positiva". Riporta gazzetta.it