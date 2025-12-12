A Brescia fa tappa La Casa del Futuro il roadshow per scoprire le potenzialità dell' energia da fonti rinnovabili

A Brescia sarà possibile vivere il futuro. Il capoluogo emiliano, infatti, ospiterà la prossima tappa del roadshow di eventi ideato e organizzato da Plenitude. Sarà un'occasione per vivere un'esperienza immersiva grazie alla realtà virtuale e comprendere i benefici e le potenzialità degli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it