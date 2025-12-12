A bordo c' è una persona fuori controllo | passeggero prova ad aprire il portellone dell' aereo in volo

Today.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un passeggero di 20 anni, con passaporto cinese, ha tentato di aprire il portellone di un aereo di linea della Cathay Pacific durante il volo da Boston a Hong Kong. L'episodio ha causato panico a bordo e ha portato all'arresto del giovane, che si è mostrato fuori controllo durante il volo.

