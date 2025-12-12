A Barberino Tavarnelle un mercatino di Natale sotto la torre del castello

A Barberino Tavarnelle, il 20 e il 27 dicembre, dalle 11 alle 18, si svolgerà un suggestivo mercatino di Natale presso il resort COMO Castello del Nero, sotto la Torre del Castello. Un evento dedicato alla tradizione e ai sapori della Toscana, pensato per vivere l’atmosfera natalizia in un contesto unico e affascinante.

Appuntamento sotto la Torre del Castello per celebrare la Toscana. Il 20 e il 27 dicembre dalle 11 alle 18 si terrà uno speciale mercatino di Natale nel resort COMO Castello del Nero.Aperto a tutti, ospiti e non, vede la presenza di alcuni degli artigiani più bravi della zona per uno shopping.

Barberino Tavarnelle: al Comune un finanziamento regionale per abbattere le barriere architettoniche negli alloggi Erp. L'intervento del valore complessivo di 125mila euro circa, cofinanziato dall'amministrazione comunale, migliorerà l'accessibilità del - facebook.com Vai su Facebook

Barberino Tavarnelle al top della differenziata: sfiora l’82% e guida la svolta green dell’area fiorentina Vai su X

Si accende il Natale a Barberino Tavarnelle con tante creazioni speciali - Con le tantissime ghirlande natalizie che congiungono vie e piazze di borghi e castelli medievali, con la pioggia di luci che fa risplendere alberi ... Come scrive gonews.it

Barberino Tavarnelle supera Fornacette Casarosa grazie a Cubillos - FORNACETTE CASAROSA: Guidetti, Mazzau, Rocchi, Tirella, Giardini, Amoroso (72' Anichini), Montagnani (45' Micheletti), Bellini, Agostini (45' Pesci), Bertolini ... Scrive lanazione.it

ICCHE SI FA QUESTO WEEKEND? COSA FARE IN VALDELSA 13-14 Dicembre #valdelsa #perte #natale #curiosità

