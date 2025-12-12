2500 dollari per guardare un film di Natale al giorno per 25 giorni | l’offerta di lavoro per il Chief of Cheer 2025 ecco come funziona

Un'opportunità unica per vivere il Natale in modo speciale: 2500 dollari per guardare un film natalizio al giorno per 25 giorni. La posizione di Chief of Cheer 2025 ha attirato molte candidature, e sebbene la presentazione si sia chiusa, questa esperienza potrebbe tornare anche il prossimo anno, offrendo un modo originale di celebrare le festività.

La presentazione delle candidature si è già chiusa il 3 dicembre scorso, ma per il prossimo Natale la possibilità di lavoro va messa in agenda. Cable Tv ha cercato per un mese il suo Chief of Cheer 2025 ovvero colei o colui che per guardare venticinque giorni filati un film di Natale al giorno proposto da Disney+, Hulu e Hallmark+ guadagnerà 2500 dollari. “Il capo del tifo” o “delle cheerleader” viene cercato da parecchi anni da parte di Cable Tv. Quest’anno chi verrà eletto ricaverà 2500 dollari per sé e altri 2500 da dare in beneficenza, nonché una morbida coperta. Certo, pare che tra i 25 titoli ci siano M iracolo sulla 34esima strada e Nightmare before Christmas, ma tra gli altri 23 film il rischio di qualcosa di infernale è altissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it