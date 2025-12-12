1800 posti al Ministero della Cultura | il maxi-concorso che rivoluziona i musei domande entro il 10 gennaio 2026

Il Ministero della Cultura ha pubblicato un maxi-concorso per 1.800 posti, rappresentando una delle più grandi opportunità degli ultimi anni nel settore. Il bando, con scadenza il 10 gennaio 2026, mira a selezionare professionisti per diversi profili da assegnare ai musei e alle istituzioni culturali di tutta Italia. Ecco cosa sapere sui requisiti e le sedi interessate.

Che profili cerca il bando e dove verranno assegnati?. La pubblicazione del nuovo bando del Ministero della Cultura apre una delle più rilevanti procedure concorsuali degli ultimi anni: 1.800 posti a tempo pieno e indeterminato nell'Area Assistenti, distribuiti in tutta Italia, con scadenza fissata al 10 gennaio 2026 per l'invio delle candidature tramite il portale InPA. Il concorso, gestito da RIPAM e Formez PA, mette a disposizione due profili distinti. Il primo è quello degli assistenti per la tutela, l'accoglienza e la vigilanza (Codice 01), con 1.500 posizioni nella famiglia professionale dedicata alla gestione dei servizi culturali, alla vigilanza dei musei e alla fruizione del patrimonio.

