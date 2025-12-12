14 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno
Il 14 dicembre, nel calendario gregoriano, segna il 348º giorno dell’anno, a 17 giorni dalla sua conclusione. In questa giornata si ricordano eventi storici, santi e proverbi popolari come
Il 14 dicembre è il 348º giorno del calendario gregoriano. Mancano 17 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: San Giovanni non vuole inganni.Santi del giorno: San Giovanni della Croce (Sacerdote e Dottore della Chiesa)Etimologia: Giovanni deriva dall’ebraico Yehohanan, che significa “Dio. Veronasera.it
