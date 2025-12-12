12 dicembre ricordate l' antico ' Ceppo' fiorentino? È rinato a Sant’Ambrogio

Firenze, 12 dicembre 2025 – Il Ceppo di Natale ha origini antiche. È uno strumento semplice fatto di canne, alto circa un metro, che veniva costruito per accogliere e presentare il piccolo presepe insieme a doni semplici, accompagnati da dolci, delizia dei bambini. Una tradizione che merita di essere ricordata e valorizzata. Per questo, nel cuore di Firenze, è stata ripresa la vecchia abitudine di costruire un presepe monumentale, ospitandolo la scena della natività proprio in un ‘ Ceppo’ fiorentino. Dunque, per chi volesse vedere coi propri occhi come è fatto un Ceppo, non ha che da andare nella chiesa di Sant’Ambrogio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

