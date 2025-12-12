12 dicembre | Nostra Signora di Guadalupe e il miracolo della tilma che ha conquistato tutto il mondo

Il 12 dicembre si celebra Nostra Signora di Guadalupe, patrona dell’America Latina e simbolo di fede e devozione. La sua storia, legata al miracolo della tilma, ha attraversato i secoli e i continenti, conquistando il cuore di milioni di credenti. Questo articolo ripercorre le origini e il significato di questa figura religiosa così amata a livello globale.

La devozione a Nostra Signora di Guadalupe parte dall’America latina, di cui è patrona, e coinvolge tutto il mondo. Storia delle apparizioni e del miracolo della tilma. Il 12 dicembre ricorre la memoria liturgica di Nostra Signora di Guadalupe, in ricordo della data dell’ultima apparizione della Madonna sul colle Tepeyac in Messico. È lì che. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - 12 dicembre: Nostra Signora di Guadalupe e il miracolo della tilma che ha conquistato tutto il mondo

Ritornano i consigli di lettura della nostra BiblioMas8! Dicembre ci regala un'atmosfera speciale, perfetta per essere accompagnata da un buon libro. In questo periodo dell'anno, fatto di momenti festivi e piccole pause, la lettura diventa un ottimo mezzo - facebook.com Vai su Facebook

Venerdì 12 dicembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Oggi è venerdì 12 dicembre e si festeggia Nostra Signora di Guadalupe. Secondo nostrofiglio.it

Il Paradiso delle Signore 10: anticipazioni dall'8 al 12 dicembre! Mario e Caterina sposi? - Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 10, tornano tensioni, iniziative sentimentali e misteriosi piani in casa Guarnieri. Si legge su serial.everyeye.it

Santo del giorno 12,12,2025 Beata Vergine Maria di Guadalupe

Video Santo del giorno 12,12,2025 Beata Vergine Maria di Guadalupe Video Santo del giorno 12,12,2025 Beata Vergine Maria di Guadalupe