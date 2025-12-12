12 dicembre | Nostra Signora di Guadalupe e il miracolo della tilma che ha conquistato tutto il mondo
Il 12 dicembre si celebra Nostra Signora di Guadalupe, patrona dell’America Latina e simbolo di fede e devozione. La sua storia, legata al miracolo della tilma, ha attraversato i secoli e i continenti, conquistando il cuore di milioni di credenti. Questo articolo ripercorre le origini e il significato di questa figura religiosa così amata a livello globale.
La devozione a Nostra Signora di Guadalupe parte dall’America latina, di cui è patrona, e coinvolge tutto il mondo. Storia delle apparizioni e del miracolo della tilma. Il 12 dicembre ricorre la memoria liturgica di Nostra Signora di Guadalupe, in ricordo della data dell’ultima apparizione della Madonna sul colle Tepeyac in Messico. È lì che. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Oggi è venerdì 12 dicembre e si festeggia Nostra Signora di Guadalupe.
