12 dicembre 1993 | la notte che il Milan avrebbe voluto riscrivere
Il 12 dicembre 1993, il Milan affrontò la finale della Coppa Intercontinentale contro il São Paulo. Una notte che avrebbe potuto riscrivere la storia, ma che invece si concluse in modo amaro per i rossoneri. Questa partita rimane uno degli episodi più controversi e discussi nel calcio internazionale, segnando un momento cruciale nella storia del club.
Accade oggi: Milan-Sao Paulo, la finale della Coppa Intercontinentale del 1993. Non un bel ricordo per i rossoneri. Ecco il racconto di Pianeta Milan (pezzo di Francesco Fredianelli). Pianetamilan.itLa notte di #santalucia, tra il 12 e il 13 dicembre, secondo la tradizione, è la notte più lunga che ci sia. Sebbene non ci siano dimostrazioni scientifiche di questo, la tradizione continua a persistere nel tempo a causa di una vecchia discrepanza del calendario, - facebook.com facebook
14/12/1993 - Canale 5 - 5 Sequenze spot pubblicitari e promo
Video 14/12/1993 - Canale 5 - 5 Sequenze spot pubblicitari e promo