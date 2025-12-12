12 dicembre 1929 | il terremoto che sconvolse Onano e Grotte di Castro

Il 12 dicembre 1929, un potente terremoto colpì i territori di Onano e Grotte di Castro, causando notevoli danni e preoccupazioni. Le fonti dell’Ingv evidenziano che, sebbene il rischio sismico in quest’area sia considerato medio-basso, eventi di questa portata rappresentano comunque un ricordo importante per la regione.

Le informazioni contenute nel sito web dell’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) raccontano di un territorio viterbese in cui il rischio di terremoti può essere considerato medio-basso. Eppure nella storia si sono ripetuti fenomeni “indimenticabili” che testimoniano come. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

