12 dicembre 1929 il terremoto che ha sconvolto Onano e Grotte di Castro
Il 12 dicembre 1929, un potente terremoto colpì le zone di Onano e Grotte di Castro, lasciando un segno indelebile nella memoria locale. Secondo l'Ingv, il territorio viterbese presenta un rischio sismico medio-basso, ma eventi come quello del 1929 testimoniano l'importanza di monitorare e conoscere il rischio sismico di questa area.
Le informazioni contenute nel sito web dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) raccontano di un territorio viterbese in cui il rischio di terremoti può essere considerato medio-basso. Eppure nella storia si sono ripetuti fenomeni "indimenticabili" che testimoniano come.
