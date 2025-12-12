12 dicembre 1929 il terremoto che ha sconvolto Onano e Grotte di Castro

12 dic 2025

Il 12 dicembre 1929, un potente terremoto colpì le zone di Onano e Grotte di Castro, lasciando un segno indelebile nella memoria locale. Secondo l'Ingv, il territorio viterbese presenta un rischio sismico medio-basso, ma eventi come quello del 1929 testimoniano l'importanza di monitorare e conoscere il rischio sismico di questa area.

Le informazioni contenute nel sito web dell’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) raccontano di un territorio viterbese in cui il rischio di terremoti può essere considerato medio-basso. Eppure nella storia si sono ripetuti fenomeni “indimenticabili” che testimoniano come. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

