10 minuti Sallusti al posto di Porro per le feste natalizie

Ildifforme.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio di conduzione per 10 minuti, Sallusti subentrerà al posto di Porro per le vacanze natalizie: una bella sfida per il giornalista. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

10 minuti sallusti al posto di porro per le feste natalizie

© Ildifforme.it - 10 minuti, Sallusti al posto di Porro per le feste natalizie

10 minuti sallusti postoCambia la conduzione di 10 minuti: Sallusti prende il posto di Porro durante le feste su Rete 4 - "10 minuti", il breve programma di approfondimento quotidiano di Rete4 firmato Nicola Porro, non andrà in vacanza per Natale ... Lo riporta msn.com

10 minuti sallusti postoNicola Porro assente a "10 minuti", cambia il conduttore: al suo posto Alessandro Sallusti - Nicola Porro assente a “10 minuti”, il programma di approfondimento quotidiano in onda su Rete 4. msn.com scrive

Sallusti VS Belpietro: Sei come Di Pietro e Bersani. E peggio di Bocchino (17/08/2011)

Video Sallusti VS Belpietro: Sei come Di Pietro e Bersani. E peggio di Bocchino (17/08/2011)