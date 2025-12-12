10 minuti Sallusti al posto di Porro per le feste natalizie
Cambio di conduzione per 10 minuti, Sallusti subentrerà al posto di Porro per le vacanze natalizie: una bella sfida per il giornalista. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
“10 minuti” non si ferma per le feste. Il programma di Rete 4 resterà in onda dal 22 dicembre al 4 gennaio, tranne il 25. Ultimi giorni con Nicola Porro alla guida, poi il testimone passa ad Alessandro Sallusti per tutto il periodo natalizio. #10Minuti #Rete4 #Nicol - facebook.com Vai su Facebook
Cambia la conduzione di 10 minuti: Sallusti prende il posto di Porro durante le feste su Rete 4 - "10 minuti", il breve programma di approfondimento quotidiano di Rete4 firmato Nicola Porro, non andrà in vacanza per Natale ... Lo riporta msn.com
Nicola Porro assente a "10 minuti", cambia il conduttore: al suo posto Alessandro Sallusti - Nicola Porro assente a “10 minuti”, il programma di approfondimento quotidiano in onda su Rete 4. msn.com scrive
Sallusti VS Belpietro: Sei come Di Pietro e Bersani. E peggio di Bocchino (17/08/2011)
Video Sallusti VS Belpietro: Sei come Di Pietro e Bersani. E peggio di Bocchino (17/08/2011)