10 minuti continua con alessandro sallusti

L’informazione di Rete 4 non andrà del tutto in vacanza durante le festività di Natale. 10 Minuti, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.30, proseguirà con una novità alla conduzione: arriva Alessandro Sallusti. L’ex direttore di Libero e Il Giornale, volto noto al pubblico di Rete 4 essendo tra gli ospiti a rotazione nei vari talk, sostituirà nel periodo natalizio il titolare Nicola Porro. Il conduttore terminerà il suo impegno in TV nel 2025 lunedì 22 dicembre (prima con 10 Minuti, poi in prime time con Quarta Repubblica ) e tornerà direttamente lunedì 5 gennaio 2026. Sallusti prenderà le redini della striscia in onda tra il TG4 della sera e La Promessa dal 23 dicembre al 4 gennaio, andando in onda sette giorni su sette, dunque anche nel weekend, eccetto il 25 dicembre. Davidemaggio.it

