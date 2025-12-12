10 donne decidono il futuro del mondo anche giorgia meloni

Nel 2025, la classifica Forbes delle cento donne più potenti al mondo evidenzia il predominio europeo, con dieci donne che determinano il futuro globale. Tra loro spicca Giorgia Meloni, al quarto posto, riconosciuta come la leader italiana più influente di sempre, sottolineando il ruolo crescente delle donne nel panorama politico mondiale.

Dieci donne decidono che direzione prenderà il mondo. La classifica Forbes delle cento personalità femminili più potenti del pianeta nel 2025 conferma ancora una volta il dominio europeo ai vertici del potere globale, con Giorgia Meloni al quarto posto come leader italiana più influente di sempre nella storia della graduatoria. La lista si basa su quattro parametri: denaro e controllo economico, visibilità mediatica internazionale, impatto concreto delle decisioni e ampiezza delle sfere di influenza. Figure politiche affiancano amministratrici delegate di colossi multinazionali di tecnologia, finanza e automotive, che condizionano l’economia globale, la transizione energetica e le decisioni sull’intelligenza artificiale. Panorama.it

