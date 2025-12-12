?? Briatore Contro Landini | Dov’era Quando le Aziende Venivano Portate Via dall’Italia?

Nell'intervento a Dritto e Rovescio, Flavio Briatore critica duramente i sindacati, in particolare Maurizio Landini, accusandoli di politicizzazione e di aver fallito nel difendere gli interessi delle aziende italiane. L'imprenditore solleva il tema della perdita di imprese all’estero e mette in discussione il ruolo delle organizzazioni sindacali nel proteggere il lavoro nazionale.

Ospite a Dritto e Rovescio, l’imprenditore attacca i sindacati per la politicizzazione e l’incapacità di difendere il lavoro italiano, chiedendo le dimissioni di Maurizio Landini. Flavio Briatore ha attaccato duramente Maurizio Landini e la CGIL, commentando l’ennesimo sciopero generale indetto per la manovra economica di venerdì 12 dicembre 2025. Briatore, executive advisor della scuderia Alpine, . L'articolo proviene da lawebstar.it. Lawebstar.it

Briatore stronca Landini: “Fossi in lui darei le dimissioni, ecco perché” - Il noto imprenditore e manager di successo Flavio Briatore ha avuto modo di commentare le recenti mosse di Maurizio Landini in tema sciopero. newsmondo.it

Briatore asfalta Landini: "Dov'era quando le aziende venivano portate via dall'Italia?" - L'imprenditore punta il dito contro la politicizzazione dei sindacati, incapaci di tutelare i lavoratori: "Sono diventati un partito, si dimetta" ... msn.com

A #Drittoerovescio #Briatore contro #Landini: "Fossi in lui darei le dimissioni. Non ne hanno azzeccata una, dov'erano quando bisognava davvero scioperare?" | Video x.com

A #Drittoerovescio #Briatore contro #Landini: "Fossi in lui darei le dimissioni. Non ne hanno azzeccata una, dov'erano quando bisognava davvero scioperare?" | Video - facebook.com facebook