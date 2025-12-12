? Annalisa Conclude a Torino il Tour Capitolo I | Il Mio Viaggio Condiviso con il Pubblico

Annalisa chiude il suo Tour “Capitolo I” a Torino, portando sul palco all’Inalpi Arena il suo ultimo album “Ma io sono fuoco”. L’artista savonese riflette sui temi della reazione e dell’emancipazione femminile, condividendo il suo viaggio musicale con il pubblico in un’emozionante performance il 13 dicembre.

