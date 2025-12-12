? Si Accende l’Albero di Natale dei Record a Gubbio | Il Più Grande del Mondo

A Gubbio, sul Monte Ingino, si accende l’Albero di Natale dei Record: il più grande al mondo, alto 700 metri, alla sua 45ª edizione. L’installazione luminosa è dedicata alla Nave Scuola Amerigo Vespucci, simbolo di cooperazione e pace, e rappresenta un’affascinante tradizione natalizia che attira visitatori da tutto il mondo.

L’installazione luminosa sul Monte Ingino, giunta alla 45ª edizione, è alta 700 metri ed è dedicata alla Nave Scuola Amerigo Vespucci, simbolo di cooperazione e pace. Come da tradizione, il 7 dicembre 2025 si è acceso l’Albero di Natale di Gubbio, riconosciuto dal Guinness dei Primati come il più grande del mondo sin dal 1991. . L'articolo proviene da lawebstar.it. Lawebstar.it Si accende l’albero di Natale dei record, il più grande del mondo: si trova in Italia Si accende l’albero di Natale dei record, il più grande del mondo: si trova in Italia - L'albero di Natale da record si trova in Italia: è il più grande del mondo ed è stato acceso il 7 dicembre, come vuole da sempre la tradizione locale ... fanpage.it Gubbio accende il Natale. Un messaggio di pace con l’Albero dei record - Sarà Nicasio Falica, comandante della nave scuola Amerigo Vespucci, ad accendere l’Albero di Natale più grande del mondo durante la cerimonia del prossimo 7 dicembre. lanazione.it Agrigento Oggi. . San Leone accende il suo Natale: l’albero di Piazza Giglia brilla di nuovo Anche per il Natale 2025 il grande albero di Piazzale Giglia torna a illuminarsi grazie all’impegno di Vincenzo Pisciotto e al contributo degli sponsor privati. «Lo facci - facebook.com facebook Roma accende il suo #Natale L’Albero di Natale e le sue luci hanno inaugurato ufficialmente il periodo delle feste in tutta la città! info ow.ly/9q4450XG8EW x.com © Lawebstar.it - ? Si Accende l’Albero di Natale dei Record a Gubbio: Il Più Grande del Mondo