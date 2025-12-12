? Si Accende l’Albero di Natale dei Record a Gubbio | Il Più Grande del Mondo

A Gubbio, sul Monte Ingino, si accende l’Albero di Natale dei Record: il più grande al mondo, alto 700 metri, alla sua 45ª edizione. L’installazione luminosa è dedicata alla Nave Scuola Amerigo Vespucci, simbolo di cooperazione e pace, e rappresenta un’affascinante tradizione natalizia che attira visitatori da tutto il mondo.

Sarà Nicasio Falica, comandante della nave scuola Amerigo Vespucci, ad accendere l'Albero di Natale più grande del mondo durante la cerimonia del prossimo 7 dicembre.

