?? Rosanna Banfi Annuncia la Guarigione | La Mia Disavventura con il Tumore Finisce Qui

Rosanna Banfi annuncia con gioia la fine del trattamento per il suo tumore, dopo 16 anni dalla prima diagnosi. Attrice amata e stimata, ha condiviso sui social la buona notizia, ringraziando chi le è stato vicino durante questo percorso. La sua testimonianza rappresenta un messaggio di speranza e resilienza per molti.

“COSA MI HANNO DETTO I MEDICI”. ROSANNA BANFI E IL TUMORE: L’INTERVENTO, I TIMORI E PAPÀ LINO

