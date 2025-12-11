Zwayer quante ombre nel passato dell’arbitro di Inter Liverpool! La rabbia di Ausilio e Marotta è montata quando… Il retroscena

L'arbitro Zwayer, designato per la sfida tra Inter e Liverpool, è al centro di polemiche a causa di un passato ricco di ombre e controversie. La rabbia di Ausilio e Marotta si è scatenata in particolare dopo la scoperta di una squalifica per scommesse, alimentando sospetti e tensioni legate alla sua affidabilità.

Inter News 24 Zwayer, quante ombre nel passato dell’arbitro di Inter Liverpool! La rabbia di Ausilio e Marotta e quella squalifica per scommesse. La sconfitta rimediata a San Siro contro il Liverpool è una ferita che sanguina ancora in casa Inter. Il calcio di rigore assegnato nei minuti finali per il contatto tra il difensore Alessandro Bastoni e il trequartista tedesco Florian Wirtz non è stato ancora digerito dall’ambiente nerazzurro, che si interroga sull’operato della classe arbitrale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Beneamata, guidata dal presidente Beppe Marotta, ha presentato delle “garbate rimostranze” direttamente all’arbitro Felix Zwayer nel post-partita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zwayer, quante ombre nel passato dell’arbitro di Inter Liverpool! La rabbia di Ausilio e Marotta è montata quando… Il retroscena

Pagelle Inter-Liverpool: Akanji e Szoboszlai i migliori. Thuram non trova spazi, l’arbitro Zwayer... - facebook.com Vai su Facebook

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, prima di lasciare San Siro c’è stato un confronto pacato tra i dirigenti #Inter e l’arbitro #Zwayer. Oggetto: la concessione del rigore decisivo su cui i nerazzurri hanno protestato. Vai su X

Soldi, rigori, squalifiche: che ombre sull'arbitro Zwayer. Caso Var: per l'Uefa non doveva intervenire - Come si dice, il giorno dopo è anche peggio: la polemica monta, insieme alla rabbia che si è diffusa tra i tifosi via web. Come scrive msn.com

Zwayer e Storks, arbitro e varista di Inter-Liverpool: una coppia con un passato da dimenticare - A 25 anni il primo accettò soldi per una partita di B, scandalo insabbiato, ma scoperto da Die Ziet. Scrive msn.com