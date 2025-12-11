Zwayer arbitro Inter-Liverpool | scoperta clamorosa sul suo passato

L'arbitro Felix Zwayer torna al centro dell'attenzione dopo la partita Inter-Liverpool, sollevando polemiche sulla sua decisione di assegnare un rigore nei minuti finali. La scelta ha generato discussioni tra i tifosi nerazzurri, ancora scossi dall'episodio che ha deciso l'incontro, alimentando dubbi e interrogativi sul passato e sulla neutralità del direttore di gara.

Zwayer. La ferita del rigore assegnato al Liverpool nei minuti finali brucia ancora in casa Inter. Il club nerazzurro, reduce da una gara equilibrata e decisa dall’episodio contestato, continua a interrogarsi sulla scelta dell’arbitro Felix Zwayer, considerata inspiegabile e difficilmente giustificabile. Tra le mura di Viale della Liberazione, la sensazione predominante è quella di incredulità. Filtra infatti che l’ UEFA stessa avrebbe gradito una gestione più autonoma da parte dell’arbitro, senza il decisivo richiamo alla revisione video. Il Presidente Marotta, insieme al DS Ausilio, hanno espresso a Zwayer rimostranze garbate ma ferme: secondo la dirigenza, quell’episodio andava valutato sul campo, senza condizionamenti esterni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Il passato di Zwayer, l’arbitro di Inter-Liverpool: fra calcioscommesse e polemiche Vai su X

? Prima di lasciare San Siro c’è stato un confronto pacato tra i dirigenti Inter e l’arbitro Zwayer. Oggetto: la concessione del rigore decisivo su cui i nerazzurri hanno protestato. - Gazzetta dello Sport - facebook.com Vai su Facebook

Zwayer criticato dopo Inter-Liverpool: in 4 partite di Champions ha già concesso 5 rigori - L'Inter esce ancora una volta con le ossa rotte da un big match, ma questa volta lo fa recriminando non solo con se stessa. Riporta tuttomercatoweb.com

Chi è Zwayer, l’arbitro di Inter-Liverpool: 4 precedenti - L’esperto fischietto tedesco sarà coadiuvato da Robert Kempter e Christian Dietz come assistenti, mentre Martin ... passioneinter.com scrive