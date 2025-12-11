Zone industriali ecco la svolta Potenziata la videosorveglianza
Le zone industriali di Campagnola e San Giacomo di Guastalla si preparano a una nuova fase di sicurezza con l'installazione di sistemi di videosorveglianza più avanzati. Questa iniziativa mira a rafforzare la tutela delle aree produttive, garantendo un ambiente più sicuro e controllato per le imprese e i lavoratori locali.
Le zone industriali di Campagnola e di San Giacomo di Guastalla saranno dotate di nuovi e più sofisticati sistemi di videosorveglianza. Un progetto che dovrebbe concretizzarsi nel 2026, grazie ad un contributo economico della Camera di Commercio dell’Emilia. Il finanziamento è stato riconosciuto per due progetti che i Comuni di Campagnola e Guastalla hanno presentato, affiancati da Confindustria Reggio. E sarà integrato da stanziamenti previsti dalle due amministrazioni comunali e da quello erogato dalla associazione imprenditoriale, a copertura di entrambi gli interventi. L’iniziativa rappresenta un importante segnale di attenzione per le realtà aziendali insediate in queste zone industriali, aumentando così la sicurezza in zone produttive in cui è forte la presenza di aziende, attrezzature e ricchezza in termini di strutture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ok a nuovi alloggi per lavoratori nelle zone industriali Su proposta dell'assessore provinciale allo Sviluppo del territorio Peter Brunner, la Giunta provinciale ha approvato la modifica d'ufficio dei piani di attuazione per le zone produttive di interesse provinciale. - facebook.com Vai su Facebook