zone industriali ecco la svolta potenziata la videosorveglianza

Le zone industriali di Campagnola e San Giacomo di Guastalla si preparano a una nuova fase di sicurezza con l'installazione di sistemi di videosorveglianza più avanzati. Questa iniziativa mira a rafforzare la tutela delle aree produttive, garantendo un ambiente più sicuro e controllato per le imprese e i lavoratori locali.

Le zone industriali di Campagnola e di San Giacomo di Guastalla saranno dotate di nuovi e più sofisticati sistemi di videosorveglianza. Un progetto che dovrebbe concretizzarsi nel 2026, grazie ad un contributo economico della Camera di Commercio dell’Emilia. Il finanziamento è stato riconosciuto per due progetti che i Comuni di Campagnola e Guastalla hanno presentato, affiancati da Confindustria Reggio. E sarà integrato da stanziamenti previsti dalle due amministrazioni comunali e da quello erogato dalla associazione imprenditoriale, a copertura di entrambi gli interventi. L’iniziativa rappresenta un importante segnale di attenzione per le realtà aziendali insediate in queste zone industriali, aumentando così la sicurezza in zone produttive in cui è forte la presenza di aziende, attrezzature e ricchezza in termini di strutture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it