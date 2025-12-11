Zocchetti Viiv | Long acting utile su impatto emotivo e sociale Hiv

L'impatto emotivo e sociale dell'HIV rimane significativa, influenzando la vita di chi ne è affetto. La ricerca e le nuove terapie, tra cui le opzioni a lunga durata, offrono speranze e miglioramenti nella gestione della condizione. Tuttavia, la stigmatizzazione e le sfide psicologiche continuano a rappresentare ostacoli importanti nel percorso di chi convive con il virus.

Roma, 10 dic. (Adnkronos Salute) - "Vivere con l'Hiv ha un impatto emotivo e sociale molto importante ancora oggi". Allo "stigma, all'autostigma, alla comorbidità e alle patologie che si associano a tale condizione" si aggiunge "la necessità di assumere numerosi farmaci e terapie oltre a quelle per l'Hiv". Lo ha detto Cristina Zocchetti, Hub Medical Director di Viiv Healthcare, all'evento RHIVolution day, a Verona, durante il quale sono stati consegnati i premi legati al bando promosso dalla farmaceutica per sostenere le iniziative innovative per contrastare l'infezione. Le patologie che si possono associare all'Hiv e che meritano oggi attenzione particolare sono quelle a carico del sistema "cardiovascolare e quelle oncologiche - aggiunge Zocchetti - Le soluzioni per la riduzione della carica virale sono importanti e necessarie ma è altrettanto fondamentale avere delle terapie che possano colmare i gap e risolvere tutte queste problematiche".

