Zirkzee nel mirino di Milan e Roma | duello di mercato a gennaio per riportarlo in Serie A

Nel mercato di gennaio, Joshua Zirkzee è al centro di un duello tra Milan e Roma per riportarlo in Serie A. L'attaccante olandese, attualmente al Manchester United, interessa sia ai giallorossi che ai rossoneri, con quest'ultimi che hanno già avviato i primi contatti con il suo agente. La trattativa promette novità nelle prossime settimane.

Joshua Zirkzee. L'attaccante del Manchester United piace ai giallorossi ma i rossoneri hanno già avviato i primi contatti con l'agente del calciatore olandese.

