Zirkzee nel mirino di Milan e Roma | duello di mercato a gennaio per riportarlo in Serie A

Nel mercato di gennaio, Joshua Zirkzee è al centro di un duello tra Milan e Roma per riportarlo in Serie A. L'attaccante olandese, attualmente al Manchester United, interessa sia ai giallorossi che ai rossoneri, con quest'ultimi che hanno già avviato i primi contatti con il suo agente. La trattativa promette novità nelle prossime settimane.

Joshua . L'attaccante del Manchester United piace ai giallorossi ma i rossoneri hanno già avviato i primi contatti con l’agente del calciatore olandese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milan: Zirkzee nel mirino Le news -) milanworld.net/threads/milan-… #Milan #Zirkzee #Calciomercato Vai su X

Pista Zirkzee! Il Milan si sarebbe informato sulle condizioni d'uscita di Joshua Zirkzee dal Manchester United! Anche la Roma è in corsa per l'attaccante olandese. Un giovane talento nel mirino del Diavolo per l'attacco. #Zirkzee #Milan #Roma #Calcio - facebook.com Vai su Facebook

Zirkzee nel mirino di Milan e Roma: duello di mercato a gennaio per riportarlo in Serie A - L’attaccante del Manchester United piace ai giallorossi ma i rossoneri hanno già avviato i primi ... Da fanpage.it

Calciomercato Milan, sgambetto alla Roma? Anche i rossoneri piombano su Zirkzee - I rossoneri spingono per un semplice diritto di riscatto. Lo riporta sportpaper.it