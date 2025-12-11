Zingaretti | ‘non permetteremo di demolire la UE’

Imolaoggi.it | 11 dic 2025

In un momento di crescente incertezza, Nicola Zingaretti ribadisce l'importanza di preservare l'Unione Europea, sottolineando che le sfide attuali derivano dalla debolezza delle risposte dei governi nazionali e non dall'UE stessa. Il suo intervento evidenzia la necessità di un impegno collettivo per rafforzare l'unità e la coesione europea, contro qualsiasi tentativo di smantellarla.

“Il manifesto di diverse personalità europee dice la verità di fronte ai rischi di declino dell’Europa: il problema non è l’Unione ma la debolezza e l’inadeguatezza delle risposte dei Governi europei di questo tempo. Occorre muoversi per recuperare la nostra autonomia strategica con scelte chiare: più integrazione, più investimenti, mercato unico, più attenzione alla coesione,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

