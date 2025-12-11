Zingaretti | ‘non permetteremo di demolire la UE’
In un momento di crescente incertezza, Nicola Zingaretti ribadisce l'importanza di preservare l'Unione Europea, sottolineando che le sfide attuali derivano dalla debolezza delle risposte dei governi nazionali e non dall'UE stessa. Il suo intervento evidenzia la necessità di un impegno collettivo per rafforzare l'unità e la coesione europea, contro qualsiasi tentativo di smantellarla.
"Il manifesto di diverse personalità europee dice la verità di fronte ai rischi di declino dell'Europa: il problema non è l'Unione ma la debolezza e l'inadeguatezza delle risposte dei Governi europei di questo tempo. Occorre muoversi per recuperare la nostra autonomia strategica con scelte chiare: più integrazione, più investimenti, mercato unico, più attenzione alla coesione,.